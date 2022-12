Werkgroep houdt bijeenkomst om Ruurloërs in beweging krijgen en te zorgen voor een vitaler leven

Fietsvier­daag­se van Ruurlo viert editie 42

De fietsvierdaagse van VVV Ruurlo werpt haar schaduw vooruit. Dit jaar vindt die plaats van 23 tot en met 26 augustus. Men kan de volle vier dagen deelnemen of zelf een keuze maken op welke dagen er gefietst wordt. Er wordt gereden over twee te kiezen routes van ongeveer 40 en 60 kilometer. Deelnamekosten: 12,50 euro per persoon voor vier dagen of 4 euro per dag.

28 juli