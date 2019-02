Werkstraf geëist tegen veroorzaker dodelijk ongeluk in Barchem

De man had nog maar drie maanden zijn rijbewijs. Hij was bij zijn ouders in Ruurlo om kerst te vieren, maar moest nog even naar het huis van zijn vriendin in Barchem om een spelletje op te halen. Het duo was in de auto in overleg, waardoor de bestuurder even opzij keek. Dat was net in een flauwe bocht van de Ruurloseweg. G. weet niet eens zeker of hij de middenstreep over is geweest, maar meende dat het zo wel gebeurd moest zijn.