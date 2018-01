Wethouder Berkelland door het stof vanwege opmerking over ‘gezeik’

Hoytink liet zich eerder deze maand gaan, net nadat een politieke bijeenkomst was beëindigd. Die worden in de gemeente Berkelland opgenomen. Hoytink was klaar met Slotboom. Ze onderstreepte dat met de woorden. ,,Dat gezeik de hele tijd.'' De microfoon stond echter nog open, waardoor die opmerking voor iedereen hoorbaar was en ook werd opgenomen.

Geschokt

D66 haalde het voorval dinsdagavond aan tijdens de maandelijkse raadsvergadering. Fractievoorzitter Jolanda Kuipers was geschokt door de opmerking. ,,Dit is onwaardig naar Slotboom toe, onwaardig naar onze fractie en onwaardig naar de hele raad.'' En: ,,Vraagt de wethouder zich wel eens af, als ze er zo over denkt, of ze nog wel geschikt is voor deze functie?''

Excuus

Hoytink ging door het stof en bood haar excuses aan. ,,Ik had die middag een vervelend persoonlijk gesprek gehad'', zei ze in een toelichting. ,,Ik zat de hele avond al beroerd te zijn, dat is uiteraard niet goed te praten. Zeker niet om die opmerking te maken maar dat heeft wel mijn opmerking gemaakt zoals die is. Waarvoor uiteraard mijn excuus, want dat hoort niet in de raadszaal.’’ D66 accepteerde die, waarmee de kous af was.

Hoytink maakt haar opmerking over 'gezeik' helemaal aan het eind van deze opname, vanaf 3.49.15: