Wethouder Pot: Meer windmolens moet mogen in buitengebied Berkelland

Ruurlo in startblokken voor 'Reurle Neugt Oe'

6 september Met de introductie en de terugkeer van de ouderenmiddag in de programmering van de Ruurlose Septemberfeesten, is voor voorzitter Ineke Nijen Es van Oranjevereniging Ruurlo een lang gekoesterde wens in vervulling gegaan. ,,Vroeger bracht ik mijn opa en oma naar de bejaardenmiddagen in café Ras, zodat ze een gezellig feest konden vieren. Nu komen de ouderen, hopen we, in groten getale naar de 'Blikmansweide'.''