Wie koopt de Sint Willibrordus in Ruurlo? Dorpelingen duimen voor deze Drentse ‘kerkenredder’

Makelaar Thoma Post heeft begin dit jaar de kerk namens Twaalf Apostelen - op inschrijving -te koop gezet. De parochie heeft besloten om tien van de dertien kerken in haar gebied te sluiten. Ruurlo is daar één van. Voornaamste reden is de teruggang in het aantal kerkbezoekers. Volgens de parochie is het niet meer rendabel om al die kerken in de Achterhoek in bezit te houden.