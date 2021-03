Wielrenner Reinderink debuteert naast Cavendish, maar eindigt in sloot

poll Snel een winkelaf­spraak maken? Deze knappe koppen uit de Achterhoek bedachten slim online shoproos­ter

1 maart De hersentjes gingen kraken in Borculo en Lochem nadat premier Mark Rutte vorige week tijdens zijn zoveelste coronapersconferentie het ‘winkelen op afspraak’ aankondigde. Twee Achterhoekse bedrijven ontwikkelden in no time een online tool waarmee winkeliers met hun klanten een winkelmoment kunnen afspreken.