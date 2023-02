Winterswijk schroeft aantal asielzoekers op azc terug naar 400: ‘Er komt ruimte voor statushouders’

Nog altijd geen handteke­ning onder harde azc-afspraken Winters­wijk: ‘Dit verdient niet de schoon­heids­prijs’

WINTERSWIJK - Met harde afspraken over de asielzoekers die welkom zijn in Winterswijk, wil de gemeente de overlast rond het asielzoekerscentrum (azc) tot een minimum beperken. De overeenkomst die dat in beton giet, is echter nog niet ondertekend. Dat had al voor 1 november moeten gebeuren.