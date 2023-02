Wolf bijt op klaarlichte dag schaap van Loes (17) dood in Eibergen: ‘Ze zou net gaan lammeren...’

Het is een veelzeggende foto, vindt Anja Baak. Terwijl een van de schapen levenloos in de wei ligt, weigert haar ‘maatje’ om weg te gaan. „Ze bleef maar staan. Die ander was helemaal van ’t rit af, door wat er was gebeurd”, vertelt de Achterhoekse. „Ook toen we haar in een ander weitje hadden neergezet, ging ze direct weer terug.”