Wolven doden 2 schapen per dag: 'Als we niet oppassen, is Oost-Nederland straks schaaploos'

Doordat de wolf door Europese richtlijnen beschermd is en er dus niet op gejaagd mag worden vrezen de schapenhouders voor het voortbestaan van hun kuddes. ,,In Frankrijk sterven al duizenden dieren per jaar. Hier zijn het er nu twee per dag maar als het zo doorgaat wordt Oost-Nederland een schaaploos gebied”, stelt Duives. Volgens haar gaan schapenhouders de dieren binnen houden of stoppen ze helemaal als ze te vaka geconfronteerd worden met dode dieren.



Schapenhouders hebben recht op een vergoeding als ze aan kunnen tonen dat hun schaap echt door een wolvenbeet is gestorven. Daarvoor worden DNA proeven gehouden door het faunafonds. Bij de uitslagen van de tot nu toe gehouden proeven blijkt dat het bijna altijd inderdaad om wolven gaat.



Het faunafonds erkent dat het aantal gedode schapen toeneemt, maar zij verwacht dat dit een tijdelijk verschijnsel is. ,,In maart en april verlaten jonge wolven de roedel en die zwerven dan uit. Dit is daar het gevolg van” , zegt een woordvoerder. En hij vervolgt: ,,overigens valt de schade door wolven nog erg mee. Ganzen zorgen voor veel meer schade.’’