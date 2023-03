Woningtekort Winterswijk steeds nijpender: ‘Zeker 900 huizen nodig, maar het schiet nog niet op’

In de middag een oefenpotje met FC Twente, ’s avonds nog een competitie­du­el

FC Twente - Vfl Bochum (1-0) was een oefenpotje, zoals vele andere oefenduels tijdens een interlandbreak. Achter gesloten deuren, in de kou. Het enige verschil was dat de Enschedeërs nu een 20-jarige Duitse proefspeler in de spits hadden.