Zand dwarsboomt ijsbaan in Ruurlo

IJsbanen in Ruurlo en Lochem donderdag open

9:36 Schaatsliefhebbers kunnen zich donderdag onder meer in Ruurlo en Lochem uitleven. Schaatsers zijn vanaf 10 uur welkom op de baan in Lochem. De ijsbaan aan de Wiersseweg in Ruurlo gaat donderdag om 13 uur open, meldt IJsclub Ruurlo.