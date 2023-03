Zuster Sharon heeft altijd zin in lekker eten, ook midden in de nacht

Gorsselse Bokslag delft in ONK door valpartij­en opnieuw het onderspit tegen grootste concurrent ‘moet hem kunnen hebben’

Bij de tweede ONK-etappe in Enter ging de Gorsselse endurorijder Mike Bokslag net als in de openingsrace van het seizoen ten onder in de tweestrijd met Max Schwarte. Dat de nummer twee in de E1-klasse driemaal naast zijn motor lag hielp bepaald niet mee.