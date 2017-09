10-jarig jongetje onwel op schoolplein in Arnhem

video Max Verstappen wint rechtszaak: filmpje met lookalike gaat Picnic nu geld kosten

11:47 Online-supermarktketen Picnic is fout geweest door een lookalike van Max Verstappen te laten acteren in een reclamefilmpje. De rechtbank in Amsterdam heeft vanmorgen geoordeeld dat het portretrecht van Verstappen is geschonden. Het management van Verstappen had een rechtszaak aangespannen. Hoe hoog de schadevergoeding wordt die Picnic moet betalen, is nog onbekend.