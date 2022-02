100 euro per week voor een schimmeldouche met kakkerlakken: groot onderzoek naar situatie van arbeidsmigranten

De Nederlandse Arbeidsinspectie gaat nader onderzoeken of arbeidsmigranten die in Duitsland wonen, maar in de vleesindustrie in Nederland werken, niet veel te veel uren moeten maken en te slecht betaald krijgen. Maandag bleek al dat ze vaak erbarmelijk slecht gehuisvest zijn.

Nederlandse inspecteurs werkten maandag mee aan een grote huisvestingscontrole van arbeidsmigranten vlak over de grens in Duitsland. De arbeidsmigranten bleken erbarmelijk slecht gehuisvest. ,,Dit is je reinste slavernij", was de conclusie van een opsporingsambtenaar, die er over vertelde tegen de Duitse krant NRZ (Neue Rhein Zeitung).

Quote Het was nog vele malen erger dan we vooraf dachten Wilco Veldhorst, FNV

Op basis van gesprekken met arbeidsmigranten vermoedt de inspectie overtredingen van de verschillende arbeidswetten als minimumloon en werktijden. ,,Het gaat om onderzoek naar of de arbeidsmigranten voldoende loon krijgen en giraal krijgen uitbetaald, en of de bedrijven zich houden aan de arbeidstijdenwet", aldus een woordvoerder van de Arbeidsinspectie.

Kakkerlakken

In totaal werden er zes panden in het Duitse Geldern en Emmerich gecontroleerd op bouwvoorschriften, woonkwaliteit, overbevolking en hygiënevoorschriften. Zij troffen schrijnende situaties. Een pand bleek volgepropt met veertig mensen. Soms delen veertien mensen (mannen en vrouwen) één toilet en douche waarin de schimmel en kakkerlakken welig tieren.



Daarvoor moeten de arbeidsmigranten 100 euro per week aan huur betalen. Ook aan hun vervoer naar Nederland moeten ze bijdragen. Ongeveer 20 arbeidsmigranten werden direct uit huis gehaald en elders ondergebracht. Emmerich sluit de vier onderkomens. Wat de controleteams aantroffen was ‘angstaanjagend’, zei burgemeester Peter Hinze maandag op een persconferentie.

Erger

,,Het was nog vele malen erger dan we vooraf dachten", zegt Wilco Veldhorst van de vakbond FNV, die de Duitse actie van nabij volgde. De vleesindustrie in Nederland kan alleen nog maar draaien op goedkope arbeidskrachten als Roemenen of Polen, stelt de vakbondsman.





,,We moeten ons in Nederland eens gaan afvragen of we deze industrie nog wel in stand willen houden. Er werkt geen Nederlander meer. Ja, in het management. Maar ja, wij willen graag een goedkoop stukje vlees op ons bord.”



Veldhorst wijst er op dat Duitse slachthuizen personeel vaste contracten moet aanbieden. Dat voorbeeld moet Nederland volgen, vindt hij.

Quote Die panden worden opgekocht en volgepropt. Dat levert uitzendba­zen heel veel geld op Wilco Veldhorst, FNV

De vakbondsman laakt de uitzendbureaus die goud geld verdienen aan de huisvesting van de arbeidsmigranten. In Nederland ontbreekt adequate huisvesting. Er is een groot tekort, geschat wordt op zeker 150.000 bedden. De schaarste op de woningmarkt zorgt er voor dat de arbeidsmigranten over de grens worden ondergebracht.



,,Emmerik vergrijst, mensen trekken weg. Die panden worden opgekocht en volgepropt. Dat levert uitzendbazen heel veel geld op. De arbeidsmigranten hebben geen geld, er is iets te doen: ze vluchten vaak in drank en drugs en daar komt vaak overlast van.”

Volledig scherm Een tentenkampje langs de A15. © Raphael Drent

Roemer wil haast maken

Een commissie onder leiding van voormalig SP-leider Emile Roemer maakte vorig jaar pijnlijk duidelijk dat er in Nederland veel misstanden zijn rondom arbeidsmigranten. Ze woonden onder meer in tentenkampen langs de A15 bij Tiel. Roemer drong aan op haast. Het demissionair kabinet beloofde direct maatregelen om de medische zorg en registratie van arbeidsmigranten te verbeteren.

Quote Er moet snel werk gemaakt worden dat uitzendbu­reaus weer een vergunning moeten hebben. Ze zijn nu slecht tot heel slecht Wilco Veldhorst, FNV

Het huidige kabinet moet zorgen voor een verplicht keurmerk, zodat malafide uitzendbureaus buiten spel komen te staan. Het kabinet heeft 100 miljoen uitgetrokken om de huisvesting in Nederland te verbeteren.



Volgens Veldhorst gebeurt er ondanks die goede voornemens in de praktijk weinig tot niets. ,,Het rapport Roemer ligt al anderhalf jaar op de plank. Er moet snel werk gemaakt worden dat uitzendbureaus weer een vergunning moeten hebben. Ze zijn nu slecht tot heel slecht. Elke idioot kan er één beginnen. Er zijn er die aan de misdaad grenzen. Maar die kunnen vrijwel ongehinderd hun gang gaan.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.