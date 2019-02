100 gele hesjes demonstreren op Media Park Hilversum

Monique leeft op straat: ‘Als je geen geld meer hebt, word je niet meer gezien als mens’

15:33 Monique heeft geen werk en geen huis, maar is nog nooit zo druk geweest. ,,Het gaat om overleven. Als ik even stilsta, ben ik verloren." Ze schrijft alles op in een boekje dat ze in duizendvoud op stations wil verspreiden. ,,Ik hoef er geen geld voor, maar wil dat iedereen weet hoe het is om op straat te leven."