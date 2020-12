11 miljoen coronavaccins van Sanofi en GSK pas later in Nederland vanwege tegenvallende werking

tweede nacht op rij Aanslag op Poolse supermarkt staat ‘niet op zichzelf en had veel erger kunnen aflopen’

9 december Bij een explosie in het winkelcentrum Beverhof in het Noord-Hollandse Beverwijk is vanochtend kort na 05.00 uur de achtergevel van een Poolse supermarkt fors beschadigd. Er zijn geen slachtoffers of gewonden. De getroffen winkel heeft dezelfde naam als de twee Poolse supermarkten waar gisterochtend ook een explosie plaatsvond: Biedronka. ,,Mijn man en ik zaten rechtop in bed. Alles trilde in huis.” De burgemeester van Beverwijk spreekt van een aanslag.