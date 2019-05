12.500 euro voor gouden tip over moordaanslag op Tielse ambtenaar en gezin

De politie beschouwt dat als een moordaanslag op de 43-jarige bewoner, zijn vrouw en hun jonge kinderen. De Tielenaar werkt als juridisch adviseur voor de gemeenten Tiel, Culemborg en Geldermalsen. Het 25-koppige rechercheteam dat de zaak onderzoekt, heeft allerlei scenario's onderzocht, maar gaat er vanuit dat het werk van de juridisch adviseur de aanleiding is geweest van de aanslag. Minister Kajsa Ollongren noemde in het tv-programma Opsporing Verzocht deze aanslag vanwege diens publieke functie onacceptabel. ,,Laat dit een waarschuwing zijn. We willen dit écht niet’’, zei ze over de Tielse zaak. Het slachtoffer behandelt in zijn functie complexe juridische dossiers zoals zorgfraude, (horeca)-vergunningen, zaken met woonwagenkampen. ,,Deze man adviseert de gemeenten en neemt zelf de beslissingen niet. Maar iemand heeft het blijkbaar wel persoonlijk opgevat’’, zegt een politiewoordvoerder.

Golf GTD gehoord

Getuigen hebben in de bewuste nacht twee of drie jonge, in het zwart geklede jongens er vandoor zien gaan. Ze waren begin 20. Een getuige, die veel verstand van auto's heeft, weet zeker dat hij een Volkswagen Golf GTD heeft horen wegrijden. Deze sportieve diesel maakt een specifiek ronkend geluid. Kort voor de aanslag werden op de Appelboogerd, vlak bij Hotel Tiel, twee auto's in brand gestoken.



Het rechercheteam gaat er vanuit dat hier sprake was van een afleidingsmanoeuvre van de daders. Dit komt omdat ze door de brandweer en politie weg te lokken meer effect hadden met hun aanslag en eenvoudiger konden ontsnappen. Bij de brandstichting op de Appelboogerd is een donkere Mercedes gezien. Volgens de politie is het leven van het gezin door de aanslag volledig ontregeld. Ze wonen nog steeds niet in hun huis. Ze proberen desondanks hun normale leven weer op te pakken.