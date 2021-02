14-jarig slachtoffer treinongeluk dacht dat er geen treinen reden

video Dit was de zondag in deze regio: sneeuwpret, sneeuwdui­nen en sneeuwstormbaby’s

8 februari Ligt er een pak sneeuw bij jou of stuift het alleen alle kanten op? Grote delen van deze regio zijn wintersferen gehuld. Dat levert prachtige foto's en ouderwets winterplezier op, maar ook overlast. Hier onder is het live-blog van de winterse zondag in de regio terug te lezen.