15-jarig meisje aangerand in volle treincoupé

Aangifte

De politie heeft foto’s van de verdachte verspreid en er werden gisteravond beelden getoond in het televisieprogramma Opsporing Verzocht. Daarop zijn zeven tips binnen gekomen. ,,Er zaten goede tips tussen die het rechercheren meer dan waard zijn", laat de politie via Twitter weten.



Het meisje heeft aangifte gedaan. ,,We zijn toen direct een onderzoek begonnen. Een van onze collega’s dacht de man van de foto’s te herkennen. Na onderzoek bleek het niet te gaan om de verdachte van de aanranding. Vandaar dat de foto’s in Opsporing Verzocht te zien waren en we de hulp van het publiek inroepen'', aldus een woordvoerder.



De dader wordt nog gezocht. Hij spreekt Nederlands met een Arabisch accent en wordt geschat op 20 tot 25 jaar.



Wie informatie heeft voor de politie over deze zaak of de jongeman op de foto’s herkent kan contact opnemen met de politie via 0900-8844. Of anoniem via 0800-7000.