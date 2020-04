15-jarige die homo’s uitschold mag weer naar huis: ‘Maar twee weken niet op straat hangen’

De 15-jarige jongen die was opgepakt omdat hij homo’s in Amsterdam had uitgescholden en bedreigd, hoeft van de rechter niet terug de jeugdgevangenis in. Hij mag naar huis, maar mag twee weken lang niet op straat rondhangen, bevestigt zijn advocaat Anis Boumanjal.

De jongen was onder voorwaarden op vrije voeten omdat hij ook wordt verdacht van een ander strafbaar feit. Voor dat feit zat hij in voorarrest, maar enige tijd geleden mocht hij de cel verlaten in afwachting van de rechtszaak. Eén voorwaarde voor die voorlopige vrijlating was dat hij niet opnieuw met justitie in aanraking zou komen. Van welk ander feit de jongen wordt verdacht, wil Boumanjal niet zeggen. ,,Maar dat heeft niks met homohaat of wat dan ook te maken, dat gaat om iets heel anders. Overigens is hij daarin een ontkennende verdachte, die zaak moet nog voor de rechter komen.”

De 15-jarige Ilyas beledigde een homokoppel dat hand in hand over straat liep. Toen Ilyas en enkele kameraden het stel lastigvielen, filmden de slachtoffers het voorval. Op die beelden is te zien hoe de twee mannen worden uitgescholden en aangevallen. De twee mannen liepen hand in hand richting de supermarkt in Amsterdam Oost toen een groep jongens het stel begon uit te schelden, schreef een van de slachtoffers, Fabio Viana, op Facebook.

Bedaren

‘Amsterdam, homo’s zijn niet normaal’, zegt de jongen, die ook een eigen filmpje maakt. Het stel werd uitgescholden voor ‘kankerhomo’s’ en kreeg nog enkele doodsverwensingen voor de kiezen. Wanneer Viana de scheldende jongen op camera probeert vast te leggen, krijgt hij ook nog een trap. Een omstander probeert de jongens te bedaren, maar zonder succes.