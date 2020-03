15-jarige met slok op aangehouden achter stuur van moeders auto

Brabants gezin in isolatie: ‘Of corona vergelijk­baar is met griep? Nee, je voelt je echt beroerd’

6 maart Edwin Klaasen (46) is één van de coronapatiënten die samen met zijn vriendin en kinderen in quarantaine moest. Al de hele week zitten ze in thuisisolatie. Zijn kinderen mogen sinds gisteren weer naar buiten, maar Edwin en zijn vriendin moeten nog een week binnen blijven. ,,Vooral de steken op de borst zijn heel onprettig.’’