170.000 vrijwilligers voor reanimatie bij hartstilstand

Volgens de Hartstichting is met dit aantal hulpverleners een flinke stap gezet richting de zogenoemde 6-minutenzone. Voor iemand die buiten het ziekenhuis een hartaanval krijgt en binnen zes minuten reanimatie krijgt, is de overlevingskans het grootst.



Mensen die voor zichzelf of voor hun beroep hebben geleerd te reanimeren, kunnen zich als burgerhulpverlener opgeven. Zij kunnen dan opgeroepen worden als er een hartstilstand plaatsvindt in hun regio. Als bij de meldkamer van 112 een melding binnenkomt van een hartstilstand, krijgen de vrijwilligers een sms'je. Zij kunnen dan vast beginnen met de reanimatie tot de hulpdiensten zijn gearriveerd.



Volgens de Hartstichting kunnen de oproepbare burgerhulpverleners, als de 6-minutenzone goed werkt, samen zo'n 2.500 levens per jaar redden. Dat zijn er zo'n zes per dag.



Het aantal burgerhulpverleners stond in 2014 nog op 68.000, maar door inspanningen van diverse partners van de Hartstichting is dit aantal gestegen naar 170.000. Een volgende stap naar het optimaliseren van het landelijke oproepsysteem is volgens de Hartstichting het vergroten van het aantal beschikbare AED's, ofwel defibrillatoren.



Wekelijks worden ruim 300 mensen buiten het ziekenhuis getroffen door een hartstilstand. De overlevingskans na een hartstilstand is de laatste jaren gestegen. De kans was in de jaren negentig nog 9 procent, nu is dit gestegen naar bijna 25 procent.



Vorige week nog kwam het Rode Kruis nog met een video om mensen aan te sporen een reanimatiecursus te gaan doen. De cast van de hitserie Penoza speelde daarin de hoofdrol.