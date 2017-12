18.000 euro aan speelgoed gejat, dieven opgepakt

Volgens de politie sloegen inbrekers maandag 20 november toe in de Rossinistraat. De inbrekers namen een enorme hoeveelheid speelgoed mee, met een verkoopwaarde van in totaal 18.000 euro.

Vorige week werd tijdens een zoekactie in drie woningen in Oss het merendeel van het gestolen speelgoed teruggevonden. Bij de zoekactie zijn de vier verdachten aangehouden. Het gaat om drie Ossenaren en een Bosschenaar van 20, 21, 25 en 30 jaar oud.

Gebak

Hoewel het onderzoek naar de inbraak en de verdachten nog in volle gang is, kon de politie vandaag al uitdelen. Het speelgoed dat gevonden is tijdens de zoekactie is namelijk teruggebracht bij de rechtmatige eigenaar. ,,De benadeelde was zo blij dat ze het speelgoed voor de feestdagen terug had gekregen, dat ze de politie Oss trakteerde op gebak!", laat de politie-eenheid weten op Facebook.