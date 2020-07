18 jaar cel en tbs voor drievoudig moordenaar Thijs H.

Met dat vonnis week de rechter in Maastricht vanmiddag af van het advies van de gedragsexperts van het Pieter Baan Centrum. Die stellen dat H. volledig ontoerekeningsvatbaar was toen hij toesloeg, en dus geen celstraf zou moeten krijgen, maar de rechter gaat daarin niet mee.

Quote U zegt het goede te willen doen (...) U bent echter wel een moordenaar De rechter

H. wist volgens de rechtbank namelijk deels wat hij deed, hij had de kans om de klachten te verminderen, hield een façade op, verergerde zijn klachten met drugs- en medicijnen. Het verhaal dat hij moordopdrachten kreeg van het systeem duidt op een gefabriceerd verhaal achteraf, schetste de rechter: ,,De pijn die u heeft veroorzaakt, is immens en blijvend’, zei hij. ,,U zegt het goede te willen doen (...) U bent echter wel een moordenaar. De moorden hebben geleid tot angst en onrust.” De tbs-behandeling moet wel beginnen na zes jaar, vindt de rechter, omdat een behandeling na achttien jaar cel veel minder effectief is. Als de minister dat advies overneemt, kan Thijs H. na zes jaar cel al beginnen aan de tbs-behandeling. Die jaren in tbs gaan dan van de celstraf af.

Het OM had een maand geleden nog 24 jaar celstraf plus tbs geëist. De rechter gelooft - net als het OM - dus niet dat H. volledig onder ‘psychische dwang’ handelde. Dat ‘het systeem’ hem opdroeg om via ‘codetaal’ in Netflix-series en kentekens om te moorden, is niet overtuigend: ,,Werd uw handelen volledig overheerst door uw waan? Was dat wel uw eigen verhaal? In uw verklaringen begon de waan ook steeds eerder.’’

H. vermoordde één vrouw op zaterdag 4 mei 2019 in Den Haag. Drie dagen later maakte hij nog twee slachtoffers op de Brunssummerheide in Limburg.

Het OM stelde eerder al dat de man soms berekenend te werk ging, dat hij zich verdiepte in psychopaten, zijn klachten willens en wetens verergerde met het gebruik van drugs en medicijnen. De ‘schokkende en lugubere’ moorden zouden normaal gesproken leiden tot levenslange celstraf, maar het OM hield al rekening met H.’s geestesgesteldheid. Wel vermoedt het OM dat H. onder dwingende regie en sturing van zijn familie en advocaat achteraf een verhaal fabriceerde over een psychose om zo een celstraf te ontlopen. Met dit vonnis volgt de rechter die analyse grotendeels.

Strijd

Op de achtergrond speelt nog een felle strijd tussen psychiaters en gedragsdeskundigen. H.'s eerdere behandelaars bij ggz-kliniek Mondriaan hebben ondanks zijn mentale problemen en een suïcidepoging nooit vastgesteld dat hij psychotisch was, de experts van het Pieter Baan Centrum stelden dat die eerdere therapeuten en psychologen daarin gefaald hebben, een ‘rode vlag’ gemist hebben en dat ze H. verkeerde medicijnen hebben voorgeschreven die zijn psychose juist aanjagen. De kliniek eiste rectificatie van het Pieter Baan Centrum (PBC), Mondriaan vindt de handelwijze van het PBC ‘onzorgvuldig, laakbaar en mogelijk zelfs onrechtmatig’.