19-jarige stagiaire ontslagen vanwege relatie met gevangene

video ME begint ontruiming Schiphol: eerste Greenpeace-activisten afgevoerd

12:38 De Marechaussee is begonnen met de ontruiming van het protest op Schiphol. Daar hebben zich honderden activisten van Greenpeace verzameld binnen de hal van Schiphol. Actievoerders zijn palen in geklommen en klinken zich vast in de hal van de luchthaven.