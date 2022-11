20-jarige crashte met 200 kilometer per uur na achtervolging: ‘Agenten stonden doodsangsten uit’

Vertrouwen in politie loopt deuk op door liegende agenten: ‘Echt een doodzonde’

Kunnen we agenten nog vertrouwen? De uitspraak van de rechter dat twee agenten ‘doelbewust’ hebben gelogen over een arrestatie van een 41-jarige garagehouder, roept deze vraag op. Het incident raakt het beeld dat mensen hebben van de politie. Op straat, maar ook in de rechtszaal.

24 november