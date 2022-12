20-jarige heeft seks zonder condoom met meisje: ‘Je bent 13, dus dan kun je nog niet zwanger worden’

ARNHEM – Dat de toen 20-jarige wist dat ze nog heel jong was, blijkt wel uit het whatsappbericht dat hij haar stuurde. “Je bent 13, dus dan kun je nog niet zwanger worden.” Hij had seks met haar zonder condoom te gebruiken.

Volgens de inmiddels 21-jarige jongeman, destijds wonend in Kesteren, die vrijdag voor de rechtbank stond voor misbruik was het maar één keer gebeurd. Maar volgens het meisje wel vier a vijf keer in de week in de maanden januari en februari vorig jaar.

De verdachte zegt dat hij niet wist dat ze zo jong was, maar de whatsappgesprekken aan het begin van hun relatie wijzen op het tegendeel. Dat er vaker seksueel contact is geweest blijkt volgens de officier van justitie ook uit het feit dat een maand later zijn dna bij haar werd aangetroffen.

Kwetsbaar meisje

Het meisje zegt in haar aangifte dat het begin vorig jaar niet goed met haar ging. Ze was kwetsbaar, had weinig vrienden en thuis en op school ging het niet goed. ,,Ik vond zijn aandacht prettig”, zegt ze in haar slachtofferverklaring. Ze werd verliefd, raakte geobsedeerd door hem en deed alles voor hem. Waar hij woonde werd gedronken en drugs gebruikt. Zij dronk mee.

Quote Je hoort op je 13de geen soa- of zwanger­schaps­tes­ten te ondergaan Slachtoffer

De eerste keer seks drong hij zich op, zegt ze. “Het was vreselijk. Hij ging gewoon door terwijl ik duidelijk maakte dat ik geen seks wilde.” Maar ze was zo verliefd dat ze toch maar deed wat hij vroeg. Ondanks dat hij haar regelmatig uitschold.

Uiteindelijk kwamen haar ouders erachter. Nare onderzoeken volgden. ,,Je hoort op je 13de geen soa- of zwangerschapstesten te ondergaan.” De relatie werd verbroken, maar volgens het meisje heeft hij haar na een jaar nog een keer opgezocht en was hij agressief naar haar.

,,Ze maakt er een mooi verhaal van”, reageerde de verdachte op het relaas. ,,Maar zij begon zelf.” Volgens hem was het helemaal niet zo dat hij haar dwong. “Maar ik heb geen zin om het allemaal uit te leggen.”

Strafblad van zeventien pagina's

De verdachte zit momenteel vast voor een ander feit. Hij heeft ondanks zijn jonge leeftijd al een strafblad van zeventien pagina’s. Daar staan geen zedenzaken op, het gaat vooral om geweld en diefstallen. Tijdens de relatie met het meisje was hij verslaafd. ,,Ik deed dingen. Had geen mensen die zeiden: en nu is het genoeg. Ik ben een beetje impulsief geweest.”

Hij heeft een moeilijke kindertijd gehad met veel geweld en weinig grenzen. Gedragsdeskundigen constateerden ontwikkelingsstoornissen, een hechtingsstoornis, een licht verstandelijke beperking en een stoornis in het gebruik van cannabis en alcohol. Hij heeft een gebrekkig geweten, handelt zonder na te denken en vindt het moeilijk met emoties om te gaan. De kans op herhaling is groot. Door zijn stoornissen lijkt hij jonger dan hij is en het advies is om het minderjarigenstrafrecht toe te passen.

Jeugdinrichting

De deskundigen adviseren plaatsing in een jeugdinrichting (PIJ-maatregel), ook wel jeugd-tbs genoemd. Iemand van de jeugdreclassering pleitte op de zitting voor een voorwaardelijke maatregel. “Hij heeft een zeer zware jeugd gehad. Dat heeft gemaakt dat hij zich heeft ontwikkeld tot wie hij nu is. Er zit een kleine kwetsbare jongen in hem. Hoe erg het ook is wat hij heeft gedaan.”

Maar de officier van justitie vindt dat die onvoorwaardelijke PIJ-maatregel er moet komen om de samenleving te beschermen tegen deze verdachte.

‘Ze liet zich overtuigen’

Hij sprak over een giftige relatie van de verdachte met een kwetsbaar meisje. ,,Ieder kind verdient een normale gezonde seksuele ontwikkeling”, zei hij. ,,Ze was een kind. Dat wil je niet horen als je 13 bent en verliefd.”



Ze zag dat hij gewelddadig was, hij schold haar uit, nam haar mee naar zijn woning om te blowen, te drinken en onveilige seks hadden. “Ze liet zich overtuigen. Ze wilde niet het kleine kind zijn. Ze wilde hem niet kwijt.”

Quote Hij is ook nog een kind Advocate van verdachte

Wat hem betreft kan een verzoek om drieduizend euro smartengeld worden toegewezen en moet er verder een contact- en locatieverbod komen. Benadert de verdachte het meisje toch in de komende vijf jaar, dan zou hij per overtreding een week de gevangenis in moeten.

Kinderlijk niveau

De verdediging ziet wel dat het hoe dan ook strafbaar is seks te hebben met een minderjarige, maar de advocate benadrukte dat ook haar cliënt functioneert op een kinderlijk niveau. “Het was trekken van beide kanten, met dezelfde kinderlijke bewoordingen.” Dat maakt wat haar betreft het leeftijdsverschil een stuk kleiner.

Zij vindt dat het de verdachte verminderd is toe te rekenen en pleitte voor een behandeling in het kader van een voorwaardelijke straf. “Hij heeft een liefdevolle structuur nodig”, zei ze. “Hij is ook nog een kind.”

Uitspraak: over twee weken.