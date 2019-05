21 medewerkers op straat: Foto Konijnenberg helemaal weg uit Den Ham

Door het besluit raakt nu meer dan de helft van de personeelsleden hun baan kwijt. In totaal vertrekken 27 van de 45 werknemers bij Foto Konijnenberg. Onder de 21 magazijnmedewerkers, bevinden zich 13 mensen met een vast dienstverband, waaronder mensen die langer dan tien jaar werkzaam zijn bij het bedrijf.

Heftige concurrentie

Het is een direct gevolg van de overname door Kamera Express, vorig jaar zomer. Aanvankelijk zou alleen de winkel van Konijnenberg naar de woonboulevard in Almelo verhuizen. Maar nu heeft het bedrijf, in tegenstelling tot eerdere berichten, ook besloten het magazijn op te heffen. Daarmee verlaat Foto Konijnenberg Den Ham helemaal.

Het magazijn wordt samengevoegd met het landelijke depot van Kamera Express in Capelle aan den IJssel. Volgens voormalig eigenaar en huidig manager Harold Konijnenberg een kwestie van ‘voortschrijdend inzicht’. „Wij moeten voortdurend op de kosten letten als bedrijf. In deze markt is een heel heftige concurrentie. Dat is de hoofdreden. In onze markt zie je bedrijven elkaar alleen maar overnemen. Je moet groeien om de concurrentie aan te kunnen. De klantenservice en de winkel gaan we verplaatsen naar Almelo. Alle overige afdelingen komen te vervallen.” Een exacte datum volgt nog. „Maar dat zal ergens in september zijn.”

Meeverhuizen

Konijnenberg heeft alle medewerkers persoonlijk op de hoogte gebracht van het ontslag. „Dit is het vervelendste bericht wat ik in mijn carrière heb moeten brengen”, zegt Konijnenberg. „Daar ben je een aantal weken mee bezig en daar zie je dan enorm tegenop. Maar het besluit hebben we genomen. En ik wil er dan ook zelf de verantwoordelijkheid voor nemen om de boodschap over te brengen aan onze mensen.” Konijnenberg kan zich er tegelijk mee verenigingen. „Want ik ben zelf ook onderdeel geweest van dit besluit.”

Wel bood het bedrijf de 21 personeelsleden aan mee te verhuizen naar Capelle aan den IJssel, inclusief een verhuisvergoeding, maar Konijnenberg weet tegelijk: „Dat is geen reële optie. Dat doen mensen niet. Als het Zwolle was geweest, was het een ander verhaal geweest.” Desondanks is er één medewerker die verhuizing in overweging neemt.

Jarenlang gesteggel

Maar dat zou dan slechts een druppel op de gloeiende plaat zijn, weet Konijnenberg. Het personeelsbestand kalft fors af door de verhuizing. Die verhuizing volgde, na jarenlang gesteggel over de locatie op het bedrijventerrein. In 2015 betrok de winkel een gloednieuw pand aan de Kroezenhoek, maar toestemming om daar detailhandel te bedrijven kreeg het niet en zou het ook niet krijgen: de provincie Overijssel verbiedt detailhandel op bedrijventerreinen.

Desondanks bleef het bedrijf camera’s verkopen vanuit het pand. Toen de StichtingPlatform Detailhandel Twenterand bezwaar maakte en een juridische procedure in gang zette, was het hek van de dam. Konijnenberg hing zelfs een dwangsom van 33.000 euro boven het hoofd, maar Twenterand gedoogde de illegale verkoop lange tijd. De rechter dwong Twenterand vorig jaar zelfs om te handhaven, maar door de verhuizing naar de Almelose woonboulevard was Konijnenberg een hoge boete voor.

