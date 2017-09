23 verwaarloosde honden weggehaald bij mogelijke handelaar

In Landerd en Heusden zijn op twee plaatsen in totaal 23 verwaarloosde honden gevonden. De beesten zaten in huis en in hokken van een man die mogelijk in honden handelt. De dieren zijn in beslag genomen.

De inval bij de mogelijke handelaar was vorige week woensdag al, maar werd maandag naar buiten gebracht. ,,In en in triest'', zegt een inspecteur over de zaak. ,,Hoe kan je zo je dieren houden? Deze honden beginnen al met een achterstand door onkunde van een mens.''

De Dierenbescherming en politie vielen binnen bij het huis van de man in Heusden. Daar zaten twee volwassen honden en vijf pups. Ze zaten in vieze oude paardenboxen en hadden vlooien. Uit documenten die zijn gevonden blijkt volgens de dierenbescherming dat er gehandeld werd in de honden. Die handel zou niet volgens de regels zijn gegaan. De administratie wordt nog verder onderzocht.

Dezelfde mogelijke handelaar had in Landerd twee schuren. Daar zaten in totaal 33 honden. De dierenbescherming beschrijft de hokken als donker, vuil, nat en in sommige gevallen te klein. Een dierenarts zag dat de honden onder de vlooien en luizen zaten. 23 van de honden zijn meegenomen door de inspectie. Ze zijn naar een opvangplek gebracht.

Eerder misstanden

Het is niet de eerste keer dat er een inval is bij de man uit Heusden. Eerder werd bij hem ook al een inval gedaan, waarbij dieren in slechte omstandigheden werden gevonden. Details over die inval wil de Dierenbescherming niet geven, omdat dat een rechtszaak tegen de man in de weg kan staan. ,,Destijds is het opgelost met bestuursrechtelijke maatregelen'', zegt een woordvoerder.

Ook nu zijn er bestuursrechtelijke maatregelen opgelegd. De eigenaar moet ervoor zorgen dat de zeven honden in het huis en tien overgebleven honden in de schuur betere omstandigheden krijgen. Deze zeventien beesten hadden het niet zo slecht als de 23 honden die zijn meegenomen, waardoor het juridisch niet mogelijk was om deze ook in beslag te nemen.