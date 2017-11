250 euro boete geëist voor botsing melkwagen met trein Winsum

Het Openbaar Ministerie heeft een geldboete geëist van 250 euro tegen de bestuurder van de melkwagen die in november 2016 bij Winsum botste met een trein. De 30-jarige chauffeur moest maandag in Groningen voorkomen. De man zou de trein niet hebben laten voorgaan op een onbewaakte spoorwegovergang.

De trein met 50 passagiers ontspoorde na de botsing. Achttien mensen raakten gewond. Er was na de botsing lange tijd geen treinverkeer mogelijk op het traject Groningen-Roodeschool, tussen Sauwerd en Warffum. Het spoor liep flinke schade op.



De chauffeur uit Diphoorn, die lichtgewond raakte, stelt dat hij de trein niet had gezien en met lage snelheid reed. ,,Ik had geen haast en wilde niet even vlug voor de trein langs." Hij verklaarde tegen de kantonrechter dat hij goed had gekeken bij het oversteken.

Laagstaande zon

De weersomstandigheden vond hij wel lastig. Het was gestopt met regenen en de zon stond laag. Maar het zicht was volgens hem voldoende. Daarom droeg hij geen zonnebril en waren de zonnekleppen van de melkwagen niet naar beneden.



De advocaat stelde in zijn pleidooi dat de gemeente Winsum en ProRail de onbewaakte overgang te laat hebben aangepakt. ,,Er is anderhalf jaar niets aan gedaan. Mijn cliënt is aan de dood is ontsnapt en ook slachtoffer."

In 2014 en 2015 waren er dodelijke ongevallen op de overgang. In december 2016 werd een noodweg aangelegd.

Niet de eerste keer

Het was niet de eerste keer dat het misging op de spoorwegovergang in het Winsum. Spoorbeheerder ProRail wil de overweg al langer sluiten, maar komt niet tot overeenstemming met de grondeigenaar. Het plan voor de sluiting lag al klaar, maar er werd gesteggeld over een vergoeding voor het gebruik van de grond.



Nederland kent ongeveer 100 onbewaakte spoorwegovergangen, waarvan 89 openbaar. Het aanpakken ervan kost zeker 70 miljoen euro, zo meldde directeur Pier Eringa van ProRail. Slimme alternatieven voor de overgangen, zoals waarschuwingen via een app, zijn volgens ProRail geen waterdichte oplossing.

