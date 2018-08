26-jarige man opgepakt die aanslag wilde plegen op PVV of Tweede Kamer

De politie hield de man vanochtend op het Centraal Station in Den Haag aan. Hij had een filmpje op Facebook gezet waarin hij aankondigde een aanslag te willen plegen op de organisator van de cartoonwedstrijd van de PVV of het parlementsgebouw. PVV-voorman Geert Wilders kondigde eerder dit jaar aan een cartoonwedstrijd over de profeet Mohammed te organiseren. Dat leidde tot protesten in islamitische landen. Zo werden in Pakistan portretten van Wilders op straat verbrand.