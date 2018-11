3 jaar cel en tbs na verkrachting om knuffelverbod in Limburgse kliniek

De man heeft bekend zich op 6 mei dit jaar vergrepen te hebben aan zijn persoonlijke begeleidster in de kliniek. De jonge vrouw raakte door de verkrachting gewond en moest naar het ziekenhuis worden gebracht. Zij is sindsdien arbeidsongeschikt en lijdt aan angsten.

De tbs’er was in mei de medewerkster buiten de planten water aan het geven, toen hij haar tegen de grond werkte, haar bij de keel greep en met zijn vingers haar lichaam binnendrong. Het lukte de vrouw ten langen leste haar collega’s te alarmeren.

Knuffelverbod

Aanleiding was een ‘knuffelverbod’ dat inging op 6 mei. Hij mocht zijn vrouwelijke begeleidster niet meer knuffelen, een maatregel die was genomen door de kliniek. Uit woede hierover verkrachtte hij haar met de woorden ‘Dat krijg je ervan', aldus de rechtbank.



De dader zou wel zijn spijt hebben betuigd. De man werd al enkele jaren in de kliniek behandeld. Hij was bijna uitbehandeld, hij zou op korte termijn worden overgeplaatst naar een project voor begeleid wonen. De uitspraak is conform de eis van het Openbaar Ministerie.