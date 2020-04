3-jarig jongetje overleden na zwaar ongeval in Leuth

RIVM meldt 66 nieuwe sterfgeval­len, laagste aantal sinds piek eind maart

14:28 Het aantal gemelde corona-doden is de afgelopen 24 uur gestegen met 66. Daarnaast zijn er 75 nieuwe ziekenhuisopnames gemeld. Dat blijkt uit de dagelijkse cijfers van het RIVM. Beide aantallen lagen sinds de piek van eind maart niet zo laag. Het totaal aantal sterfgevallen als gevolg van het coronavirus staat hiermee op 4.475 en het totaal aantal patiënten dat in het ziekenhuis opgenomen is (geweest) op 10.456.