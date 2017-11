30 grote mannen op de foto na oproep voor XXXXXXL-modellen

Een oproep van Karien Lukas van Bigmensfashion trok gisteren ruim dertig mannelijke modellen naar de fotostudio van Niek Erents in Vroomshoop. Niet zomaar modellen, maar XXXXXXL-modellen.

De tengere eigenaresse ondergaat de castingdag zelf met gepaste trots. Toen ze een aantal jaren geleden begon met Bigmensfashion - kleding voor mannen tot maat 6XL - had ze nooit gedacht dat honderden grote mannen uit het hele land model willen en durven staan voor haar kleding. ,,We werkten altijd met productfoto's, zonder model. Maar daar hebben de mannen zelf ook ergernis over, omdat je niet kan zien hoe een shirt staat."

Volledig scherm Karien Lukas (achter de tafel bij de groene appels) zocht voor haar grote mannenkleding een model. Ze vond er velen, onder wie Stefaan Verheugt. © Annina Romita

Na landelijke aandacht voor de opmerkelijke zoektocht naar een XXXXXXL-model, meldden de mannen zich bij bosjes. Uit de eerste selectie, die gisteren gehouden werd in de fotostudio van Niek Erents, komen uiteindelijk meerdere winnaars, voor iedere maat.

Passende kleding

Volledig scherm © Annina Romita De mannelijke modellen die daarvoor in de race zijn hebben een gemene deler: allemaal hebben ze meer dan eens moeite gehad met het vinden van passende kleding. ,,De winkel waar ik altijd mijn shirts kocht, heeft het assortiment veranderd", vertelt Frank Verheggen (46 jaar, maat 4XL) uit Roermond. ,,Mijn favoriete polo's verkopen ze er niet meer. Ik moet op zoek naar een ander adres."

Naast hem staat Arie Verbree (44 jaar, maat 3 tot 5XL) uit Medemblik. In tegenstelling tot veel van de grote modellen houdt hij wel van shoppen. ,,Ik ga alle winkels af. Als je het niet probeert, dan kom je er niet, he." Wel vindt hij het gek dat het aanbod redelijk beperkt is. ,,Terwijl volgens mij Nederlanders de laatste jaren alleen maar dikker worden."

Val eens wat af! Eet wat minder! Je moet op dieet! Verbree en Verheggen hebben het allebei geregeld gehoord. ,,En ze kijken raar op als je maar een klein beetje opschept", zegt Verheggen, die diabeet is. ,,Tsja, ik reageer er niet meer op."

Hij viel wel eens kilo's af. Woog ik onder de 100 kilo. Man, ik was er hondsberoerd van. Nu zit ik weer rond de 110 en dat is prima."

Verbree knikt. Diëtisten en internisten kunnen er nog zoveel over vinden. ,,Maar voor mijn gevoel heeft mijn lichaam nu een ideaal gewicht."

Schamen

Schamen doen ze zich niet voor hun postuur. Ook Tom Volmer (44 jaar, maat 3/4XL) uit Oldenzaal en Jarno Buter (25 jaar, maat 3/4XL) uit Albergen niet. Anders zouden ze ook niet aan de modellenwedstrijd mee doen. ,,Het is echt niet allemaal even makkelijk", doelt Volmer op zijn forse postuur. ,,Ik ben ook wel eens 40 kilo lichter geweest, en dat is echt wat anders. Maar ik heb het geaccepteerd, mager word ik niet meer."

Quote Ik heb het geaccepteerd, mager word ik niet meer Tom Volmer

Buter, het langste model, was bij zijn geboorte al groot, vertelt hij. Een shirt was altijd te kort of te wijd, tegenwoordig moet werkkleding speciaal besteld worden. Online kopen doet hij niet, vaak omdat er geen foto bij staat en je dus nog niet weet wat je in huis krijgt. ,,Dit model staan doe je ook een beetje voor een ander, die het niet durft. Je kan toch iemand helpen die kleding zoekt."

Maar foto of geen foto; je goed kleden met een XXXXXXL-figuur zal lastig blijven, denkt student Camilio Delfgaauw (27 jaar, maat 4XL) uit Enschede. Een tip? ,,Ik neig naar donker, dat kleedt af. En verticale lijnen, hè. Horizontale strepen maken weer zo dik."