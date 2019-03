35 vluchten Schiphol geannuleerd wegens harde wind

Het gaat volgens een woordvoerder van de luchthaven om vluchten van verschillende luchtvaartmaatschappijen. Het is niet bekend hoelang de hinder aanhoudt. Schiphol adviseert reizigers hun vluchtinformatie goed in de gaten te houden.



Een krachtige noordwestenwind voert vandaag buien met kans op hagel, onweer en windstoten van noordwest naar zuidoost over ons land, meldt Weerplaza. In de loop van de middag lossen de buien op en zwakt de wind af. De middagtemperatuur is zo'n 9 graden.