400 miljoen euro schade in Valkenburg, opruimen kan wel vier maanden duren

videoDe schade van de overstromingen in de gemeente Valkenburg wordt door een expert geschat op 400 miljoen euro. Dat zei Daan Prevoo, de burgemeester van de Limburgse gemeente, vandaag tijdens een persconferentie in Schin op Geul. 2300 huizen zijn beschadigd waarvan 700 zo ernstig dat gezinnen er voorlopig niet kunnen wonen. Er zijn 270 horecabedrijven getroffen en 180 winkels, is de eerste schatting.

De economische impact is ‘ongenadig hoog’, stelt Prevoo. Hij stelt dat er in de rest van Limburg nog eens 150 miljoen euro aan schade is, maar hield daarbij wel een nadrukkelijke slag om de arm. Prevoo gaat er daarmee wel van uit dat het grote merendeel van de schade in zijn gemeente is geleden. De impact op Valkenburg is ingeschat door een expert die eerder bij andere grote rampen actief was. 200 miljoen bestaat uit materiële schade, 200 miljoen uit overige bedrijfsschade.

In Valkenburg zijn zo’n 700 gezinnen ontheemd geraakt door het natuurgeweld, maakte Prevoo eerder vandaag bekend. De gemeente is naarstig op zoek naar woonruimte voor deze mensen, die nu in een hotel of bij familie of vrienden slapen. De gemeente Valkenburg telt ongeveer 16.000 inwoners. Er zijn 1500 tot 2000 mensen geëvacueerd gedurende de ramp.

Verzekeren

Prevoo meldde tijdens de persconferentie ook dat verzekeraars Centraal Beheer/Achmea en Interpolis voor het vergoeden van de schade gaan afwijken van de polisvoorwaarden. Schades veroorzaakt door neerslag worden vergoed, schade als gevolg van overstroomde waterbekkens ook, hoewel dat volgens de polisvoorwaarden niet (altijd) hoeft. De verzekeraars hopen door het rijk gecompenseerd te worden voor de schade die ze voor hun rekening nemen, uit het vorige week aangekondigde rampenfonds.

Geeke Feiter, directeur van het Verbond van Verzekeraars, zei in Schin op Geul dat het herstel lang kan gaan duren. ,,We moeten Valkenburg de tijd geven om op te drogen. Dat kan zomaar drie of vier maanden duren. Wegpompen, drogen, herstellen.”

Ook kost het volgens haar tijd om genoeg herstelbedrijven in de regio te krijgen. Niet alleen omdat er zoveel complexe schadegevallen zijn, maar ook omdat veel schadebedrijven in de buurlanden actief zijn. Daarnaast is er sowieso een nijpend tekort aan vakmensen.

Hermetisch

Het centrum van de stad is sinds gisteren hermetisch afgesloten voor buitenstaanders. Beveiligers houden mensen die er niks te zoeken hebben tegen bij de straten die richting het zwaar beschadigde centrum leiden. Daar zijn de opruimwerkzaamheden nog volop bezig. Er is inmiddels 1100 ton afval afgevoerd.

De noodverordening in de gemeente is door de burgemeester verlengd. Mensen mogen nu ook buiten het centrum niet meer naar het rampgebied komen, als ze er niks te zoeken hebben. Aanwezigheid daar kan gevaarlijk zijn, ook voor de gezondheid, stelt Prevoo. Dit vanwege de aanwezigheid van vervuild slib. Op termijn worden mogelijk boetes uitgedeeld aan ramptoeristen.

Immens

Prevoo noemt de schade ‘immens’ en stelt dat het hele heuvelgebied hard getroffen is, ook al valt de meeste schade te betreuren in Valkenburg. ,,Dit is de economische hotspot van de regio. Hier verdienen mensen hun brood.”

Vanuit de ondernemers is er veel behoefte aan duidelijkheid over de fondsen die beschikbaar komen, zei Monique Princen, voorzitter van MKB Limburg, die liet weten dat de schok echt enorm is.

,,Ik denk dat we van geluk mogen spreken dat we hier geen dodelijke slachtoffers hebben, in tegenstelling tot onze buurlanden", zei Prevoo tijdens de persconferentie. ,,We leven mee met de mensen in België en Duitsland.”

