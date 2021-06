49 arrestaties in Nederland bij unieke internationale politieactie tegen drugsmaffia

In tal van landen regende het in de nacht van zondag op maandag arrestaties. De Australische politie maakte al bekend ruim tweehonderd leden van een criminele bende te hebben gearresteerd in het kader van hetzelfde onderzoek. De politie in Nieuw-Zeeland verrichtte 35 arrestaties. Wereldwijd zijn er 800 arrestaties verricht, is er achtduizend kilo cocaïne in beslag genomen, 22.000 kilo cannabis, 2000 kilo amfetamine. Ook namen agenten 250 wapens in beslag, 55 luxe uit en meer dan 48 miljoen dollar.