50 aanhoudingen bij geplande voetbalrellen in Brabant, auto rijdt in op agenten

Nieuwe rol van burgemees­ters komt met een hoge prijs: ‘Iedereen weet waar ik woon. Met m'n gezin’

Burgemeesters staan in de frontlinie van de misdaadbestrijding. Ze sluiten drugswoningen, leggen vermeende criminelen hoge dwangsommen op en maken louche ondernemers het leven zuur. Die rol als crimefighter komt met een prijs, want veel burgemeesters worden bedreigd. De burgemeesters van Apeldoorn, Zwolle en Zutphen over hun strijd tegen de georganiseerde misdaad. ,,Criminelen luisteren niet naar voorzichtigheid.”

15 oktober