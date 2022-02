50 meldingen over Zwolse ‘spermadokter’ na oproep ziekenhuis

Bij Stichting FIOM hebben zich deze week, na deze oproep en berichten over de gynaecoloog Jos Beek, 53 donorkinderen en 8 donoren gemeld. Dat zegt de stichting tegen Nieuwsuur. Normaal gesproken komen er per maand zo’n dertig aanmeldingen voor de DNA-databank binnen.



Ze worden ingeschreven in een databank van het FIOM, die gespecialiseerd is in afstammingsvraagstukken. Hier zit DNA van zowel donoren als van donorkinderen. Bij een match weten donorkinderen of ze halfbroers of halfzussen hebben en in sommige gevallen komt daar ook uit naar voren wie hun biologische vader is.