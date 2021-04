538 Oranjedag en Startschotgala in Lichtenvoorde bezwijken onder druk na commotie: testevenementen afgelast

De 538 Oranjedag in Breda en het Startschotgala in Lichtenvoorde zijn afgelast. De fieldlab-testevenementen vinden geen doorgang na de commotie die ontstond in de samenleving: wegens het huidige aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen spraken velen hun afkeur uit over de twee evenementen.

De burgemeester van Breda geeft geen vergunning voor het fieldlab-testevenement 538 Oranjedag, dat zaterdag zou plaatsvinden in de stad. Vanwege de oplopende maatschappelijke onrust kan het evenement ‘niet meer veilig en verantwoord plaatsvinden’. ,,Er is zoveel commotie en onrust hierover. Dat is doodzonde, maar het is niet anders", aldus burgemeester Paul Depla. Radio 538 komt nu met een alternatief Koningsdagfeest. Het Startschotgala in Lichtenvoorde is om diezelfde reden afgelast.

Er zouden 10.000 mensen worden toegelaten bij het festival, maar de politie kreeg volgens de gemeente steeds meer signalen dat 538 Oranjedag voor- en tegenstanders van het coronabeleid en de fieldlabs aan zou trekken met alle veiligheidsrisico’s van dien. ,,Als burgemeester sta ik pal voor de veiligheid van de politieagenten, omwonenden en bezoekers van het evenement. Ik betreur het, maar op basis van deze informatie kan ik niet anders dan geen vergunning verlenen voor 538 Oranjedag op 24 april op het Chasséveld", aldus Depla.

Het kabinet en Fieldlab-evenementen sloegen eerder de handen ineen. Zij benaderden Radio 538 voor het fieldlab van 538 Oranjedag. De fieldlabs van het kabinet hebben als doel om onderzoek te doen naar hoe de samenleving weer op verantwoorde wijze kan openen. Breda wilde graag gaststad zijn ‘omdat het past in de lijn van het college van burgemeester en wethouders om te kijken naar wat er – in deze voor veel partijen enorme zware coronacrisis – wél kan'.

Ook streep door Achterhoeks testfestival

Niet alleen op het Fieldlab-evenement in Breda kwam veel kritiek uit de maatschappij; ook op het Startschotgala van 1 mei in Lichtenvoorde werd afkeurend gereageerd. Tal van mensen spraken hun afkeur uit over het festival, onder meer omdat de ziekenhuizen momenteel vol liggen met coronapatiënten. Reden voor de organisatie om de boel af te blazen, al wordt er nog gekeken naar een nieuwe datum.

Petitie

Op de testevenementen in Breda en Lichtenvoorde kwam hevige kritiek. Ruim 400.000 sympathisanten ondertekenden een petitie die chirurg Rogier Crolla zaterdag startte om ervoor te zorgen dat het feest in Breda niet door zou gaan. Crolla vindt het proefevenement minachtend richting de zorgmedewerkers van het Bredase ziekenhuis dat 400 meter bij het feestterrein vandaan staat. De organisatie betreurde de ophef, maar had wel begrip: ,,We snappen uiteraard onder welke hoge druk de zorg op dit moment staat”, meldde een woordvoerder van Talpa eerder.

De politiebond had ook kritiek en overwoog een actie. Verder waren de Bredase horeca en lokale politiek niet te spreken over de keuze van de gemeente. Horeca-ondernemers beschouwden het evenement ‘als een dolksteek in de rug’ omdat zij al maandenlang hun deuren gesloten moeten houden.

Demissionair zorgminister Hugo de Jonge dacht dat ‘de risico’s verantwoord waren’. Hij wees er eerder op dat er al proefevenementen met enkele duizenden bezoekers zijn geweest, en dat daar voor zover bekend geen grote groepen mensen het coronavirus hebben opgelopen. Alle bezoekers zouden vooraf getest worden. De minister benadrukte dat het belangrijk is te ‘oefenen’ met het soort evenementen dat het kabinet straks weer op grotere schaal mogelijk wil maken. ,,Dat zijn stappen die nodig zijn voor het heropenen van de samenleving.”

Opbouw in volle gang

De opbouw van het feestterrein was intussen in volle gang. Vrachtwagens en heftrucks reden vandaag af en aan. Maar door de onrust zag de gemeente geen andere optie dan geen vergunning verlenen. ,,De omstandigheden van het evenement zo veranderd dat het leidt tot onaanvaardbare risico’s voor de openbare en veiligheid”, aldus de gemeente. ,,Daarnaast ligt er een negatief advies van de GHOR over het fieldlab.”

‘Wel heel veel’

Een Fieldlab-evenement met 10.000 mensen in de coronafase waarin we nu zitten is wel heel veel, zegt voorzitter André Rouvoet van GGD GHOR maandag. “Wij hadden grote zorgen in medische zin over het event in Breda”, zegt hij nadat bekend is geworden dat de gemeente geen vergunning geeft aan het muziekfestival van Radio 538.

De GGD heeft volgens hem wel “steun voor het idee met experimenten, pilots en Fieldlabs waarmee je de samenleving langzaam maar zeker weer gaat openstellen”. Maar de besmettingscijfers en het aantal patiënten in ziekenhuizen zijn volgens Rouvoet nog te hoog.

Teleurstellend

Op dinsdag 27 april viert 538 Koningsdag op een alternatieve manier. Alle mensen die een kaart hebben gekocht voor 538 Oranjedag krijgen automatisch hun geld terug. Het geld wordt zo snel mogelijk teruggestort. ,,Toch teleurstellend”, zegt Radio 538-dj Coen Swijnenberg tijdens De Coen en Sander Show. ,,We hopen allemaal dat er meer mogelijk is qua evenementen. Maar we zien ook dat de gemeente niet doof is voor de signalen eromheen. Het lastige is hier denk ik ook: je doet het nooit goed, want er is veel kritiek. Aan de andere kant, stromen nu ook de teleurgestelde reacties binnen van feestgangers die graag waren gegaan.”

Collega Sander Lantinga vult hem aan: ,,Tja, je moet toch een keer een eerste stap gaan maken als je terug wil naar grote evenementen en voetbalwedstrijden met volle tribunes. Je moet ergens beginnen? Maar dan misschien niet met een feest op een parkeerplaats in Breda vlakbij een ziekenhuis.”

Quote Je moet ergens beginnen? Maar dan misschien niet met een feest op een parkeer­plaats in Breda vlakbij een ziekenhuis Sander Lantinga

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.