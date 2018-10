55-jarige man uit Putten verdronk in Israël toen hij kinderen wilde redden

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt de dood van de 55-jarige man. De Puttenaar was met een gezelschap van de Andreaskerk op studiereis in Israël. Die reis wordt jaarlijks georganiseerd door de predikant van de hervormde kerk in Putten. De groep vliegt vandaag terug naar Nederland.

Volgens kerkgangers raakten twee kinderen in het water in de problemen, en schoot behalve de 55-jarige Puttenaar ook de predikant te hulp. De kinderen werden gered maar de 55-jarige Puttenaar zou door de stroming in problemen zijn geraakt. Ook de predikant van de kerk kwam in moeilijkheden. Hij werd gewond naar het ziekenhuis zijn gebracht maar zou inmiddels weer uit het ziekenhuis zijn.

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft laten weten dat er geen hulpverzoek bij de Nederlandse Ambassade in Israël is binnengekomen. Zaterdagavond is er bij de Andreaskerk in Putten een bijeenkomst geweest om stil te staan bij het overlijden van de man.