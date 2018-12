550 miljoen euro hulpgeld Sint-Maarten is nog nauwelijks besteed

Zon, zon en nog eens zon: 2018 zonnigste jaar ooit

13:43 Ruim 2022 uur, dat is hoe lang de zon zich liet zien in De Bilt dit jaar. Zó veel zon scheen er sinds het begin van de metingen van het KNMI nog nooit in Nederland. Het oude record (uit 2003) stond op 2021 uur.