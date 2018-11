6 gewonden na ongeval met gestolen vrachtwagen in Limburg

De vrachtwagen, zo meldt dagblad De Limburger, nam rond half twaalf afrit 2 bij Geleen en reed daar in op zeven personenauto's. Een persoon raakte daarbij zwaargewond.



De hulp van een traumahelikopter werd ingeroepen en in totaal zijn drie mensen naar het ziekenhuis gebracht. Onder hen is de bestuurder van de vrachtwagen.



De vrachtwagenchauffeur zal nog worden gehoord door de politie. De oorzaak van het ongeval is nog onbekend. De afrit is voorlopig afgesloten vanwege het onderzoek.