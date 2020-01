60.000 mensen duiken het nieuwe jaar in, de Stentor dook in de nieuwjaarsduik van Bussloo

Volgens organisator Unox doken de overige 50.000 deelnemers op 127 plaatsen aan zee, bij meren of aan rivieren en op 22 locaties overzee (de Antillen, Zuid-Amerika en het Verre Oosten) het water in voor de nieuwjaarsduik. Sommigen moeten dat overigens nog doen.

55 jaar geleden zette Ok van Batenburg de eerste nieuwjaarsduik op poten met vijf kornuiten op het strand in Zandvoort. Inmiddels is de duik ook in veel andere landen een traditie. Bussloo is daar een voorbeeld van. De Stentor was er live bij: