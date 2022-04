7 tips om stinkend rijk te worden op de kleedjesmarkt tijdens Koningsdag

Twee tips voor kopers van Marten van Garderen (ING)

1. ,,Durf te onderhandelen; vrijwel alle verkopers bieden ruimte. Gemiddeld kan er 30 procent van een vraagprijs van 5 euro af. Dat is een gemiddelde, dus soms zit er zelfs nog meer korting in.”

2. ,,Let op je timing! Op zoek naar iets specifieks? Wees er dan vroeg bij, want dan is er de meeste keus. Op zoek naar scherpe prijzen? Ga dan in de loop van de middag, dan is de onderhandelingsruimte groter.”