70-jarige verdacht van slachten geit in badkamer

Ziektever­zuim in 17 jaar niet zo hoog, vooral onder zorgperso­neel

6:42 Het ziekteverzuim is dit jaar toegenomen. Sinds 2003 hebben niet zoveel mensen zich ziek gemeld als in de eerste negen maanden van dit jaar. Het hoge ziekteverzuim komt vermoedelijk door het coronavirus, al is in de enquête niet gevraagd naar de reden van het verzuim, schrijft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).