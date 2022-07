72 uur op Schiphol: blije, verveelde, geïrriteerde, relaxte, verdrietige, zoekende en boze mensen

Vrijdag 8 juli

00.09, La Place, Schiphol Plaza

Het is iets over twaalven als de blonde kassamedewerker van La Place met verse ciabatta’s met roomkaas komt aangelopen bij de vitrine. Of ze die alvast klaarlegt voor morgenvroeg? Nee, is het antwoord, want de broodjeszaak is de hele nacht open, vertelt ze. Die ciabatta’s zullen vannacht al wel verkocht zijn. ,,En in de morgen ontploft het pas echt.’’