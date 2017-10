8 jaar cel en tbs voor dubbele poging tot moord: 'Ik wilde hem doodknallen'

DEN BOSCH - Het gerechtshof in Den Bosch heeft in hoger beroep een 33-jarige man veroordeeld tot 8 jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging voor onder meer 2 pogingen tot moord. In oktober 2013 loste de man na een ruzie een schot midden in café Flavours Lounge in Breda. Daarbij raakte een persoon gewond.