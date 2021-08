8-jarig meisje uit Syrië ‘gedropt’ bij politiebureau Hoofddorp: ‘Hartverscheurend en zeer uitzonderlijk’

Een collega bij de vreemdelingenpolitie geeft volgens wijkagent Dubbeldam aan ‘dat ze ’t wel vaker zien’. ,,Kinderen die vooruit gestuurd worden. Ongelooflijk’’, aldus de agent. Volgens woordvoerder Daniëlle de Jong van Defence for Children gebeurt het echter zelden. ,,Acht jaar is wel heel erg jong, dat is echt heel uitzonderlijk. Wij hebben in vijf jaar tijd maar twee keer zo’n type zaak gehad.’’



De vorige keer is nog geen maand geleden, toen een 11-jarig meisje ‘moederziel alleen’ werd aangetroffen op Utrecht Centraal. Servicemedewerkers van de NS zagen het meisje zaterdagmiddag 28 juli op het station. Ze bleek geen Nederlands of Engels te spreken. Een behulpzame voorbijganger bracht toen redding: hij kon ontcijferen welk dialect het meisje sprak. Daarop kon men haar geruststellen en meenemen naar het politiebureau. Het meisje bleek afkomstig uit Syrië en zonder enige documentatie of ouders in Utrecht aangekomen te zijn.



De wanhoop is volgens Defence for Children onder hun ouders vreselijk groot. ,,We zien dat nu ook in Afghanistan.’’ Op het vliegveld van Kaboel gaven wanhopige Afghanen hun kinderen aan soldaten. Op beelden was half augustus te zien hoe ouders hun peuter doorgeven, in de hoop dat die gered zou worden. De Jong: ,,Ouders denken: als ons kind maar veilig is, dan heeft dat tenminste nog een toekomst. Zij zitten in zo'n ingewikkelde situatie dat ze geen andere uitweg zien.’’