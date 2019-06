80.000 boetes voor bellen of appen in de auto

Het aantal boetes voor appen of bellen in de auto is het hoogste aantal in zeven jaar tijd. Een jaar eerder ontvingen circa 75.000 automobilisten een boete en in 2016 was het aantal met bijna 60.000 bonnen nog lager. Alle prenten spekten de schatkist met 18,2 miljoen euro. De boete voor het vasthouden van een telefoon tijdens het rijden is 240 euro.



Desalniettemin blijft het aantal smartphone-boetes een fractie - minder dan een procent - van het totaal. Eerder was al duidelijk dat er vorig jaar 9,18 miljoen verkeersboetes bij Nederlanders op de deurmat ploften. Dat is vrijwel evenveel als de 9,22 miljoen boetes in 2017. Het overgrote deel van de boetes (7,75 miljoen) die het Centraal Justitieel Incassobureau verstuurde was voor het overtreden van de snelheidslimiet. In een kwart miljoen gevallen ging het overigens om een overtreding van de limiet met slechts 1 km per uur, onthulde deze krant eerder.